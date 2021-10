Affaire D-Media : « Nous sommes inquiets pour le sort des employés… Il faut que les deux camps se retrouvent » (Bamba Kassé, Synpics)

Venu témoigner sa solidarité aux confrères de la Sen Tv, envahis en ce début de semaine par des huissiers et gendarmes pour procéder à l’inventaire des biens du groupe de presse D-Média, Bamba Kassé, le secrétaire général du Synpics, après s’être entretenu avec les responsables de la boite, a manifesté son anxiété pour ce qui est du sort des employés de ladite structure.



Selon lui, il est toujours possible de trouver une solution au problème avant qu’il n’atteigne une autre dimension.



Un face à face autour d’une table serait une bonne approche et le Synpics est près à faire la médiation entre les deux camps pour que les travailleurs de l’entreprise puissent retrouver la sérénité et exercer leur métier comme il se doit...