Affaire Coris Bank : le dossier classé sans suite, Ibrahima Mar Fall s’éloigne de l’Affaire 

Le parquet financier a mis un terme à l’affaire qui opposait Coris Bank et son directeur général, Ibrahima Mar Fall, à la Douane, en classant le dossier sans suite. Cette décision, annoncée hier, soulage ainsi la banque et son dirigeant, qui avaient été convoqués par le Procureur national financier (PNF) aux côtés de Khadim Ba, le PDG de Locafrique.



Pour rappel, la Douane avait initialement exigé de Coris Bank le paiement d’une somme astronomique de 315,351 milliards de FCFA, représentant une confiscation et une amende du même montant. Cette affaire avait suscité des interrogations sur la gestion des finances au sein de l’établissement bancaire.



En dépit des enjeux financiers considérables, la décision de classement sans suite du Parquet financier met un point final à ce chapitre controversé. Les responsables de Coris Bank peuvent désormais se concentrer sur la poursuite de leurs activités sans le poids d’une affaire judiciaire sur leurs épaules.