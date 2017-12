Affaire Cheikh Gadiaga : Gaston Mbengue à la gendarmerie pour faire sa déposition

Suite à l’interpellation, vendredi passé, de Cheikh Gadiaga, après la reddition de son nègre de service, Moïse Rampino, le célèbre promoteur de lutte avec frappe, Gaston Mbengue, est convoqué par les redoutables enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie nationale.



Joint par nos soins, Gaston renseigne qu’il est convoqué pour faire sa déposition.



Pour appel, Cheikh Gadiaga, propriétaire d’un site, est visé par une plainte du directeur des Aéroports du Sénégal Pape Maël Diop. Plainte à laquelle le procureur de la République a donné suite en ordonnant l’arrestation, toutes affaires cessantes, du multirécidiviste reconverti patron de presse. On reproche aussi à Cheikh Gadiaga d’avoir exercé une sorte de chantage sur d’autres personnalités. Il aurait connu certaines d’entre elles via Gaston Mbengue. Dans un entretien accordé samedi à Dakar Actu, le promoteur se lave à grande eau et parle de fausses allégations visant machiavéliquement à le salir.