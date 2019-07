Affaire Boy Djinné : L’ASRED exige l’accélération de la procédure.

L’Association pour le Soutien et la Réinsertion sociale des Détenus (ASRED) a tenu ce mardi 02 juillet, une conférence de presse au siège d’Amnesty international. L’objectif de cette rencontre était de lancer un appel pour l’accélération de la procédure sur l’affaire Baye Modou Fall alias Boy Djinné qui a été inculpé pour association de malfaiteurs, faux et usage faux, vol en réunion avec usage d’armes et de véhicules commis la nuit chez un ressortissant chinois en 2014. Très remontée devant sa famille, le président de l’ASRED, Ibrahima Sall, a condamné jusqu’à la dernière énergie l’attitude de l’ancien ministre qui avait traité Baye Modou Fall de « Djinn ». Ce dernier qui pense déjà à sa réinsertion sociale, annonce que Boy Djinné a été innocenté ce matin, mais il lui reste deux dossiers en instance, à charge, par le juge du premier cabinet Massamba Sall.