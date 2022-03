Affaire Boffa-Bayotte : Ce que Omar Ampoye Bodian a dit au juge et au Procureur.

Appelé à la barre pour répondre aux questions du juge et de ses assesseurs de la chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Ziguinchor, Omar Ampoye Bodian, sans langue de bois a confirmé son appartenance « à l’aile politique du MFDC ».



Il dit sans gêne que « je suis membre du MFDC depuis 2011. Je milite pour... de la Casamance. Je suis chargé de mission au sein du MFDC, mon combat dans ce mouvement est de procéder à une réorganisation afin de retrouver l’unité au sein du MFDC, taire les querelles de positionnement qui ont été créées par l’ancien chef de l’État Abdoulaye Wade en remettant des mallettes d’argent aux différentes fractions. Je suis de l’aile politique du MFDC et tout le monde le sait », rappelle l’ancien agent de La Poste.



Répondant sur la réunion convoquée la veille du massacre, Omar ne nie pas. Il donne l’objet de cette réunion qui, selon lui, est différent de ce qui se dit. « Je suis envoyé par Ousmane Tamba mon leader politique, mon rôle était de faciliter cette rencontre entre représentants de Toubacouta et César Atoute Badiate qui a d’ailleurs envoyé des représentants pour écouter cette population de Toubacouta, dans le desroi pour solliciter son intervention auprès des autorités sénégalaises afin de libérer les jeunes de Toubacouta arrêtés... »



Concernant le carnage, il précise : « c’est un certain Roger qui nous a informé et j’ai écouté les radios pour avoir la confirmation, je ne suis pas au courant de la planification de ce massacre. La guerre engendre la guerre, les armes n’ont plus leur place dans ce conflit, il faut s'asseoir autour une table pour des négociations. Je ne suis pas violent, je ne suis pas un mythomane, je ne suis pas un assassin mais je suis un homme de paix et je milite pour la paix mais aussi l’indépendance de la Casamance », confirme-t-il devant la barre.