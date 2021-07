Affaire Bocar Samba Dièye : « S’il est arrivé à ce stade, c’est grâce à moi! » (Abdoul Mbaye)

L’affaire Bocar Samba Dièye s’est à nouveau invité dans l’émission hebdomadaire de Dakaractu ‘’L’Entretien’’ qui recevait ce 28 juillet, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye cité souvent dans ce dossier pour avoir été le directeur de la CBAO à l’époque.



Le banquier qui est revenu sur l’avis d’expert favorable à l’opérateur économique Bocar Samba Dièye, s’est interrogé sur l’existence de la créance principale et l’interêt dans cette affaire qui perdure depuis 2008.



« Bocar Samba Dièye a dit qu’il ne devait rien à la banque, la traite a été exhibée par la banque et il a finalement perdu. Je vous demande si la créance a été acceptée par la Cour suprême ou si on doit se limiter à l’intérêt ? », a-t-il dit. Abdoul Mbaye est allé plus loin en affirmant avoir fait de Bocar Samba Dièye ce qu’il est devenu, aujourd’hui.



« S’il est arrivé à ce stade, c’est grâce à moi », a confié le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le travail (ACT) qui dégage sa responsabilité totale dans ce dossier.