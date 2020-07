Affaire Bocar Samba Dieye / Les proches de Abdoul Mbaye avertissent : « Nous ne laisserons pas des politiciens déguisés instrumentaliser ce dossier »

L'Affaire Bocar Samba Diéwo / Abdoul Mbaye et la banque CBAO est loin de connaître son épilogue. Ce matin en conférence de presse, les proches de l'ancien directeur de la banque, par ailleurs coordinateur national du parti ACT, accusent des hommes politiques tapis dans l'ombre de vouloir instrumentaliser ce dossier pour faire de leur leader Abdoul Mbaye, l'agneau du sacrifice dans ce dossier. Yaye Fatou Diagne et ses camarades membres de la cellule communication du parti ACT mettent en garde toute personne qui tenterait de ternir l'image de leur leader. Ils invitent les différentes parties concernées par le dossier à saisir la justice la plus compétente du pays pour faire jaillir la lumière dans cette affaire...