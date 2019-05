Affaire Bineta Camara: Les recommandations d'Ababacar Diop aux journalistes et à l'opinion

Le meurtre de Bineta Camara à Tambacounda a ému plus d'un au Sénégal. C'est d'autant plus répugnant chez la majorité des Sénégalais qu'il aurait été commis par un proche de la famille. Une succession de faits qui militent en faveur de la spéculation mais aussi de condamnation populaire alors que pour le président de l'Organisation Jonction, il appartient à la justice de dire le droit dans cette affaire. Dans le même ordre d'idées, il demande aux journalistes de prendre les précautions d'usage pour traiter de manière professionnelle cette affaire. En sus, il s'érige contre le retour de la peine de mort réclamée par une partie de l'opinion. A l'en croire, ça ne règle pas le problème. En lieu et place, il propose de multiplier les campagnes de sensibilisation et de sanctionner en cas de besoin.