Affaire Bbc/Aliou Sall : Des jeunes de Guédiawaye dénoncent ce qu'ils qualifient de cabale politique contre leur maire.

En point de presse, ces jeunes venus de tous les segments de la ville de Guédiawaye se disent outrés de la démarche adoptée par des politiciens encagoulés qui, selon eux, ne sont mus que par une volonté manifeste de déstabiliser le pays à l'heure où il est question d'exploitation du pétrole. Ces jeunes s'inscrivent en faux contre les accusations de corruption et de malversation portées contre Aliou Sall par une journaliste de la Bbc.

Dans le même ordre d'idées, ces souteneurs du patron de la caisse de dépôt et consignation réitèrent leur engagement et leur solidarité envers leur premier magistrat qu'ils considèrent étant victime des agissements de politiciens tapis dans l'ombre qui ne sont guidés que par une volonté de ternir l'image du frère du président de la République.

Ces jeunes qui appellent à la vigilance confient que ces lobbies qui sont derrière cet acharnement, n'ont d'objectif que de déstabiliser le pays et s'emparer de nos ressources pétrolières à l'image de ce qui se passe au Nigeria et dans plusieurs pays d'Afrique où le pétrole est apparu.

« Ce reportage de Bbc est orienté et biaisé par une absence de méthodologie rigoureuse après avoir entendu des réactions démesurées », fustigent ces jeunes.

Pour finir, ils ont invité la population sénégalaise au sens de la retenue et à beaucoup plus de responsabilité pour éviter le syndrome de la malédiction du pétrole...