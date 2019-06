Affaire BBC : le Conseil National des Sages Républicains en appelle à la responsabilité de tous pour la défense de l’intérêt supérieur de notre pays

Le Conseil National des Sages Républicains décide de s’ériger en bouclier, et en appelle à la responsabilité de tous les Sénégalais pour la défense de l’intérêt supérieur de notre pays dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire BBC.



Dans sa réunion mensuelle, le bureau exécutif du Conseil National des Sages Républicains, s’est réjoui de la décision du Président Macky Sall, réaffirmée lors du Conseil des Ministres du jeudi 6 juin 2019, d'élargir le Comité d'Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-PETRO-GAZ) aux représentants de la société civile et de l'opposition. Cette initiative exprime la ferme volonté du Président Macky Sall d’associer toutes les forces vives de la nation à la dynamique d’émergence renforcée par les découvertes prometteuses de pétrole et de gaz. Le Coordonnateur national du Conseil des sages Maham Diallo et ses camarades de saluer la clairvoyance du Président de la République qui a pris plusieurs dispositions nécessaires pour garantir la bonne gouvernance dans le secteur extractif. Aussi le Conseil National des Sages Républicains fustige t-il l’attitude de la BBC et parle « d’une véritable cabale savamment orchestrée, de connivence avec des opposants qui ont perdu tout crédit politique » quant à ce reportage. « En réalité, à travers les accusations fallacieuses sur la gestion desdites ressources, ce sont nos institutions et la stabilité de notre pays qui sont visées », assure le conseil qui a décidé de s’ériger en bouclier face à ces tentatives de déstabilisation.