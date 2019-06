Affaire BBC/Aliou Sall : La plateforme "Aar Li Nu Bokk Sunu Pétrole" indexe Macky Sall et exige la lumière sur les termes de l’octroi de licences d’exploration des blocs pétroliers et gaziers.

Les révélations faites par la chaine BBC continue de susciter un tollé dans l’espace public. Cet après-midi, c’était au tour de la plateforme Aar Li Nu Bokk de monter au créneau pour manifester toute son indignation face à ce qu’elle appelle une « spoliation effrénée des ressources naturelles du Sénégal ». En outre, ces défenseurs des ressources naturelles sénégalaises s’offusquent de voir que le gouvernement n’a tenu jusqu’ici que des manœuvres et menaces tendant à entériner les scandales sous un monceau de contrevérités et de manipulations ». Ce mouvement citoyen qui regroupe plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques des mouvements patriotiques ainsi que des personnalités indépendantes, entendent susciter un sursaut national pour exiger :



- la transparence dans la gouvernance des ressources naturelles du Sénégal ;



- la transmission de tous les dossiers liés aux contrats pétroliers à la justice pour que les coupables soient appréhendés ;



- la renégociation des contrats pétroliers et gaziers ;



- et enfin le recouvrement des avoirs issus des ressources naturelles.