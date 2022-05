Affaire Astou Sokhna : Verdict d'apaisement au procès des six sages-femmes

Trois des six sages-femmes, arrêtées dans l'affaire Astou Sokhna, ont été condamnées vendredi à six mois de prison avec sursis. Le tribunal de grande instance de Louga, qui statuait en matière de flagrant délit, leur a infligé cette peine d’avertissement pour le délit de « non-assistance à personne en danger ».

Pour les trois autres, le juge a prononcé la relaxe. Une peine d’apaisement après le tollé suscité par le décès en couches de la dame Astou Sokhna à la maternité de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye.

Un verdict, qui a été applaudi par l'assistance, est significatif, estiment les avocats de La Défense, du désir des autorités d'apaiser les esprits à la suite de l'effervescence de ces derniers jours, et de ramener les incidents à une juste proportion.