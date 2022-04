Le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) vient de briser le silence pour se prononcer sur l’histoire malheureuse de la dame décédée alors qu’elle s’était rendue à la maternité pour accoucher. Après avoir, dit-il ‘’constaté depuis quelques jours un acharnement médiatique sans retenue sur le personnel socio-sanitaire consécutif au décès de Astou Sokhna à l’EPS2 de Louga’’, ledit syndicat a porté la réplique au président Macky Sall pour des propos que celui-ci a eu à tenir à leur égard. Une sortie médiatique pour dénoncer ‘’les propos discourtois et purement politiciens que le Président de la République ne cesse de proférer à l’endroit des médecins pour les offrir à la vindicte populaire’’.



Dans le communiqué parcouru par Dakaractu, Le Secrétaire général du Sames a légitimé sa réaction par la ‘’dernière sortie menaçante avec les jeunes de Kolda’’. Il estime en ce sens que ‘’les femmes de cette région auraient dû lui rappeler le sacrifice du Dr Pape Malick Sarr décédé au firmament de son art pour leur santé sans aucune reconnaissance de la Nation. Dr Pape Malick Sarr, Dr Evrart Kabou, Dr Omar Samb et bien d’autres vaillants combattants de la République ont perdu la vie sur l’autel du système de santé sans aucune reconnaissance de l’État, même pas un petit malheureux tweet’’. Une attitude que le Sames a condamné vivement avant de demander au président M. Sall ‘’Pourquoi l’agression des agents de santé et leur décès ne suscite pas autant d’émoi ? La vie des médecins ne compterait-elle pas pour la République ? Dans ces conditions, comment peut-on s’étonner que des ambulanciers, des médecins, des sages-femmes et infirmiers soient victimes d’attaques récidivantes, le ton étant donné en haut lieu’’.



Le Sames qui entend s’ériger en défenseur du corps médical ‘’lâchement jeté en pâture’’ a aussi sonné la fin des attaques. ‘’Nous n’accepterons plus qu’un agent de santé soit le bouc émissaire d’un système défaillant alors que le premier responsable de ce système est le Président de la République, gardien de la Constitution qui garantit le droit à la santé aux populations. Il dénonce aussi ce battage médiatique complotiste destiné à noircir les performances du système sanitaire qui nous a pourtant valu tant de satisfactions et de reconnaissances internationales depuis deux ans et cela à des fins peu avouables’’.