Affaire Aristide Le Dantec / Marie Khemesse sort ses vérités : « ce qui est important ce n'est pas là où on les amène, mais la qualité des soins… »

La reconstruction de l'hôpital Le Dantec, l'opération de redéploiement des malades dans des structures sanitaires, aliment les débats dans les médias, sur la toile.



Afin d'éclairer la lanterne des sénégalais concernant ce sujet, le ministre de la santé et de l'action sociale a fait le point en revenant sur le fond, source de cette décision de l’État de vouloir raser et reconstruire l'hôpital Le Dantec. Un processus, qui a fini par aboutir autour d'un consensus entre l’État et les responsables de la structure.



Selon la ministre, ces mêmes personnes qui ont démarché et conclu cette décision sont aujourd'hui au centre de la manipulation médiatique et de la campagne de désinformation.



Sur ce, assumant sa responsabilité,la Ministre de la santé exprime sa satisfaction quant à l’avencement de cette stratégie amorcée comme alternative pour poursuivre le traitement des malades, qui est le plan de redéploiement des malades dans d'autres structures sanitaires.



À ceux là qui lancent des piques, menacent, et promettent l'ouverture d'enquête parlementaire sur cette affaire, Marie Khemesse Mgom leur laisse libre cours tout en les mettant en garde sur les conséquences de leurs actes.