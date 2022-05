Affaire Amsatou Sidibé/Pape Djibril Fall : une bagarre éclate lors de la conférence de presse du journaliste…

Après le professeur Amsatou Sow Sidibé, un responsable de la coalition que dirige Pape Djibril Fall, « Les Serviteurs » a porté des accusations graves contre ce dernier après le point de presse qu'animait le journaliste pour répondre au Professeur Amsatou Sow Sidibé.



Pape Thiam, tête de liste du mouvement les Serviteurs et par ailleurs président Ligueey Kat Yi dans le département de Diourbel, met de l'huile dans le feu.

« Nous avons rencontré la coalition "Les Serviteurs" que nous avons intégrée. Les termes du contrat c'est de réunir nos forces et d'avoir une unité dans l'idéologie. Mais également rejoindre l'esprit de groupe et laisser de côté nos égo. Nous sommes partis sur des principes qui sont d'intégrer une coalition qui fera partie de l'opposition, qui va répondre à la demande sociale et nous avons déposé nos parrainages. Et il y a eu des disputes dans le cadre de la répartition des différentes tâches, il y a eu des complications (...) », a-t-il fait savoir.

Poursuivant ses propos, il manifeste son indignation contre le sieur Pape Djibril Fall. Il déclare : « Nous avons subi la même chose. Ils ont pris notre clé USB et nous ont volé nos parrains. Et quand le sieur Khadim a pu comprendre que ce mouvement voulait prendre leur parrainage, il s'en est suivi des querelles. Et par la suite, il m'a informé de ce qui s’est passé ».

Mieux encore il peste : « cette situation nous prouve davantage que ces gens sont obnubilés par le pouvoir. Ils ont fait une déclaration mensongère. Je conforte l'idée que madame Amsatou Sow a été abusée parce que si ses parrainages ont été pris et mis dans une clé déposée au sein de la coalition et que cette clé a été utilisée, il y a lieu de se poser les questions même s'ils disent que la clé n'a pas été utilisée. C'est faux et je dis haut et fort qu'ils ont fait une déclaration mensongère. Et ce que je veux dans une coalition c'est qu'on ne fasse pas un roi et j'ai constaté que Pape Djibril Fall se comporte comme un roi. J’ai pris mes dispositions en tant que leader de me retirer de cette coalition », a ajouté Thiam.

Une bagarre a mis fin à son face à face avec la presse.