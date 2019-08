Affaire Amar Mafatim Mbaye Thiam : L'enquête est bouclée par la police et remise au parquet qui a ouvert une information judiciaire contre x pour homicide.

" Traumatisme cervico-facial avec fractures multiples et hémorragie interne et externe de grande abondance". C'est le résultat de l'autopsie de la dépouille de Amar Mafatim Mbaye réalisée à l'hôpital Aristide le Dantec de Dakar.

Ce qui avait permis de balayer d'un revers de main toute supputation de meurtre sur la personne de l'apprenti boulanger âgé de 37 ans, et par ailleurs fils de Lazaret.

L'enquête a été bouclée par la police et remise au juge d'instruction. Le parquet de Thiès a ainsi ouvert une information judiciaire contre x pour homicide confiée au juge du premier cabinet du Tribunal de Grande instance de Thiès.