Affaire Aliou Sall : La Plateforme des Forces de l’Émergence se désole « d'une entreprise de déstabilisation »

La Plateforme des Forces de l’Émergence, après la tenue du dialogue national dont elle s’est félicitée, a salué le choix éclairé du Chef de l’État porté sur « les sages » appelés à mener le processus du dialogue national. La Plateforme des Forces de l’Émergence d’inviter par ailleurs une partie de l’opposition n’ayant pas répondu présent à la cérémonie de lancement du Dialogue national, à venir s’inscrire dans cette œuvre nationale, pour ensemble consolider notre démocratie et notre marche vers l’Émergence.

Aussi la plateforme de regretter qu’au moment de l’unité retrouvée des ses fils pour bâtir le Sénégal de Tous, le Sénégal pour Tous, qu’une entreprise de déstabilisation voit le jour par la manipulation d’un média étranger.

Aussi, dans un communiqué, elle s’est inscrite totalement en faux face aux allégations de corruption soutenues par le reportage diffusé sur la chaîne BBC Afrique, sur la base de la souscription du Sénégal à l’initiative de transparence des industries extractives (ITTE), qui est la norme mondiale pour la gouvernance ouverte et redevable des ressources pétrolières, gazières et minérales.

La Plateforme des Forces de l’Émergence de rappeler que le Sénégal, classé premier pays africain et quatrième rang mondial par ses performances satisfaisantes en matière de transparence dans la gestion de ses ressources par l’ITTE, a prôné la gestion transparente de ses ressources pétrolières et gazières par la publication de l’ensemble des contrats de recherche et la mise en place d’un Comité d’Orientation Stratégique du Pétrole et du Gaz (COS-Petrogaz), démontrant ainsi l’importance accordée par le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, à une gouvernance apte à garantir une prospérité durable et une gestion transparente des nouvelles ressources pétrolières et gazières.

Le Dr Cheikh Kanté, Coordonnateur national des mouvements de soutien, au nom de la Plateforme des Forces de l’Émergence et l’ensemble des mouvements affiliés, d’engager enfin l’ensemble des mouvements de soutien à se mobiliser pour sensibiliser nos concitoyens aux enjeux futurs liés à l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières et aux tentatives de déstabilisation de forces occultes à travers des médias étrangers et de certains de nos compatriotes mus que par leurs intérêts.