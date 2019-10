Affaire Aliou Sall-Franck Timis : Le CRD dénigre le doyen des juges et saisit le Président de la Chambre d’accusation

Le Congrès de la Renaissance Démocratique ne lâche pas l’affaire Aliou Sall et le scandale révélé par la BBC portant sur l’attribution de permis gaziers et pétroliers du Sénégal a Frank Timis, et le rachat de ces permis par le major pétrolier BP. En effet alors que deux des leaders de ce groupe de l’opposition à savoir Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo avaient répondu à l’appel à témoins, initiée par le Procureur de la République, le CRD ne cesse de considérer qu’une telle démarche n’est pas celle adéquate pour la recherche du délit de corruption.

Selon eux, il fallait faire redémarrer la machine qu’est la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), pour rechercher le caractère illicite du patrimoine des mis en cause (notamment immobilier) corroboré par l’enquête menée par la BBC et portée à la connaissance du public au début du mois de juin 2019.

C’est la raison pour laquelle le CRD a mandaté les deux personnalités mentionnées ci-dessus afin qu’ils portent conjointement plainte auprès du Doyen des juges avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux en document administratif et détournement de deniers publics informe le CRD. Une plainte été déposée le 22 juillet 2019 au Cabinet du Doyen des juges d’instruction. À ce jour, soit plus de trois (3) mois plus tard, ce dernier ne s’est toujours pas conformé aux dispositions pertinentes de l’article 79 du Code de Procédure Pénale (CDP) par refus de fixer le montant de la consignation comme l’y oblige l’article susvisé, accuse le CRD. Aussi les plaignants ont-ils pris l’initiative de faire face à cette attitude du juge d’instruction, de saisir le Président de la Chambre d’accusation conformément aux dispositions de l’article 211 du CDP par courrier déchargé le 15 octobre 2019 qui lui confère la mission de s’assurer du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.