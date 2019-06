Affaire Aliou Sall/Bbc : L’Union des Associations d'élus locaux du Sénégal, de tout cœur avec le maire de Guédiawaye.

C'est à travers un communiqué que le Dr. Adama Diouf, Président de l’Union des Associations d’Élus locaux du Sénégal (UAEL) a exprimé le soutien et la solidarité à monsieur Aliou Sall, Maire de la ville de Guédiawaye et Vice Président de l’UAEL, sur ce qu'il qualifie de complot monté de toutes pièces fait de calomnies et de dénigrements contre un digne citoyen qui a le seul tort d’être le frère du Président de la République.



À en croire toujours le président l'Association des départements du Sénégal, Monsieur Aliou Sall a fait preuve, tout le temps qu'ils ont travaillé ensemble dans les associations d’élus et dans bien d’autres domaines, de sérieux, de générosité et de transparence dans les dossiers qu’il a eu à gérer. "C’est pourquoi nous nous indignons de la tournure qu’ont prise les multiples déclarations faites d’attaques personnelles et de considérations démesurées qui frisent la méchanceté et le sentiment de règlement de comptes par des mains invisibles qui seront vite démasquées", a -t-il déclaré avant de se féliciter de l’initiative prise par le gouvernement, par le biais du Procureur de la République, de faire mener les enquêtes appropriées pour faire la lumière sur cette affaire qui cherche selon lui à ternir l’image de notre pays.



" Les élus locaux, par ma voix, restent toujours vigilants pour la sauvegarde d’une gouvernance locale avant-gardiste, éprise de justice, de démocratie et de paix, toujours au service des populations" a déclaré le Président de l'UAEL pour finir.