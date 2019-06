Affaire Aliou Sall-BBC / Modou Diagne Fada prend la défense du régime de Macky Sall

"Il faut se féliciter de la mise en branle de l'affaire en justice avec la sortie du procureur de la République qui va écouter tout le monde. Ce qui me semble une démarche importante. À l'état actuel du dossier, il faut accorder une présomption d'innocence à monsieur Aliou Sall. On ne l'accuse en rien de sa gestion à la tête de la caisse de dépôt et de consignation. Ce qui s'est passé c'est dans le cadre privé entre deux privés, l'État du Sénégal n'y perd absolument rien. L'argent sorti entre Frank Timis et Bp n'impacte pas sur le contrat signé entre l'État du Sénégal et Bp..."