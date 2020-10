Affaire Aliou Doumbourou Sow : La conférence des leaders du CRD demande à l’État de prendre ses responsabilités.

La conférence des leaders du Crd a sorti un communiqué pour s'exprimer sur les questions brûlantes de l’actualité. Ainsi, ils se sont exprimés vigoureusement sur la sortie du député Aliou Dembourou Sow qui avait appelé une communauté « à prendre les armes contre quiconque voudrait s’opposer à un troisième mandat de Macky Sall qui en est à son 2nd et dernier. »



« Le CRD constate, pour le regretter, la dérive de plus en plus agressive et violente du discours politique dans notre pays. Le pic de la malveillance langagière a été dangereusement atteint avec la sortie irresponsable, irréfléchie et inintelligente du député Aliou Deumbourou Sow appelant une partie des Sénégalais à prendre les armes contre quiconque voudrait s’opposer à un troisième mandat de Macky Sall qui en est à son 2nd et dernier ».



Dès lors, la conférence des leaders du CRD déçue du communiqué partagé par l’Apr, demande à l’État de prendre ses responsabilités. « Il est naturellement attendu du gouvernement qu’il prenne toutes les dispositions nécessaires pour freiner ce monsieur et tous ceux qui pensent comme lui ».