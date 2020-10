Affaire Aliou Doumbourou Sow : Abdoul Mbaye annonce l'internationalisation du dossier si le Procureur fait la sourde oreille.

Le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) s'est prononcé sur la sortie ratée du député Aliou Doumbourou Sow. L'ancien Premier ministre dans une liaison téléphonique souligne qu'il y a deux poids deux mesures. Mais annonce l'internationalisation de la lutte qui ne fait que commencer si la justice ne s'autosaisit pas et que le Procureur de la République ne donne pas suite à la plainte de la Plateforme de lutte de la société civile, «Frapp France dégage» déposée hier sur la table du Procureur.



Il est revenu sur la gestion de ce cas et de celui du cas Cissé Lô. Il évoque qu’ « à l'encontre de Cissé Lo et ses injures, l'Apr avait écrit ceci : «C’est avec effroi et indignation, que le peuple sénégalais dans toutes ses composantes a entendu les propos d’une exceptionnelle gravité, tenus par notre camarade Moustapha Cissé Lô, à l’endroit de plusieurs responsables de l’Alliance Pour la République et d’honnêtes citoyens. L’Alliance Pour la République condamne avec la plus grande fermeté, l’attitude de Moustapha Cissé Lô, dont les propos sont d’une tonalité d’une rare violence et empreints d’une indécence que récusent la morale et la bienséance sociale » rappelle le premier chef du gouvernement de l’ère Macky Sall.



Poursuivant, il note qu’en son temps, l’Apr ne s’est pas arrêtée simplement à condamner. Mais a sanctionné. « C’est pourquoi, le Président Macky Sall, Président de l’Alliance Pour la République, a instruit la Commission de Discipline de l’Alliance Pour la République de se réunir dans les plus brefs délais, aux fins de statuer sur les mesures à prendre à l'endroit de ce camarade qui déshonore le parti et écorne l’image du Sénégal en Afrique, voire dans le monde entier ... ", rappelle-t-il.



Par contre relève-t-il, « contre Sow machettes et ses déclarations gravissimes, le ton est si mou : Dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux, notre camarade Aliou Dembourou SOW a tenu des propos inacceptables et inopportuns. L’Alliance Pour la République (APR) tient à exprimer ses regrets. Aussi, l’APR se démarque de tout propos et de toute démarche, aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le Président du Parti et par nos différentes instances", signale Abdoul Mbaye.



Après avoir mis sur la balance les deux cas, il conclut pour dire que « peut-être aux yeux de l'Apr, El Pistolero est plus dangereux que "Sow machettes".... »