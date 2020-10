« Je crois que le procureur devrait immédiatement et sans délai s’autosaisir pour poursuivre Oumar « tombeau » Sow pour menace à la sûreté et à la sécurité de l’État. Il veut « rwandiser » le Sénégal. C’est ça la vérité et ceci aucun sénégalais ne va l’accepter. Cet homme dangereux veut ouvrir des tombeaux au Sénégal. Je suis au regret d’entendre un honorable député débiter de tels propos incendiaires. » Voici l’avis du SG de la fédération départementale du Pds sur cette affaire qui défraie la chronique.



Dans la foulée, il précise avec fermeté : « aujourd’hui, l’Assemblée nationale pour son honneur doit lever immédiatement l’immunité parlementaire de ce soi-disant honorable non honorable député pour que la justice mette la main sur lui. Je suis au regret de ne pas entendre son parti le condamner ni le destituer. Et j’espère que la clairvoyance de Macky Sall ne lui permettra pas de faire un troisième mandat. Pour consolider un troisième mandat devenu un virus pour tous les présidents africains, on ne doit pas cultiver la haine et l’ethnocentrisme. Nous pensons qu’il y a des hommes de cette envergure qui veulent pousser Macky Sall à incendier le pays. Le président ne doit pas accepter de marquer l’histoire de notre pays négativement... »



Interpellé sur le cas Karim Wade, il dira : « ce qui est certain c'est que Karim Wade, sénégalais bon teint, reviendra au bercail. Dès lors que les Nations Unies ont exigé du Sénégal la révision de son procès. Ne serait-ce que pour la civilité de la diplomatie et le respect de l’engagement du Sénégal, le procès sera revu. Nous pensons que le tribunal d’exception qui l’a jugé n’est pas en phase avec les réalités juridiques du monde. Aujourd’hui, nous espérons qu’il va être remis dans ses droits civils et politiques afin de se présenter à la présidentielle prochaine. Et nous espérons gagner en 2024. Malgré les vicissitudes que nous subissons, nous continuons à nous battre pour reconquérir le pouvoir en 2024... »