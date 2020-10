Affaire Aliou D. Sow, 3ème mandat, la lettre circulaire : Zahra Iyane Thiam sans langue de bois.

Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a été l'invitée du récent numéro de 'Profession de Foi' sur Dakaractu. Évidemment, les aspects abordés au cours de cette émission ont été essentiellement centrés sur son parcours politique, ses ambitions ou encore sa vision.



D'autre part, le membre du secrétariat exécutif de l'Apr a abordé avec nous l'actualité, notamment la question du 3e mandat. "Ce qui importe pour le moment, c'est de se concentrer sur les urgences. Notre leader nous a montré la voie, celle de s'evertuer à être du côté du peuple". Pour la ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, il faut savoir raison garder et se concentrer sur les choses essentielles.



Un autre point abordé, celui concernant l'affaire du député de la majorité, Aliou Dembourou Sow. Considérant cet adage qui dit que "le linge sale se lave en famille", Zahra Iyane Thiam Diop estime qu'en ce qui concerne cette histoire de leur camarade de parti, la position prise par son parti a été claire et sans équivoque.



Pour finir, elle fera un crochet sur la circulaire qui avait soulevé une certaine politique et tiendra à préciser ce qu'il en était réellement.