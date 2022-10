Affaire Adji Sarr : Ousmane Sonko pourrait être auditionné le 27 Octobre prochain.

Pour l'instant, parmi ses avocats personne n'a voulu avancer une date précise concernant l'audition de leur client Ousmane Sonko par le juge dans le cadre de l'affaire Adji Sarr.



Décidé d'en savoir plus, certaines sources avec qui nous sommes entrés en contact renseignent que le 27 Octobre prochain pourrait être retenu comme la date d'audition du leader de Pastef.



Pour y voir plus clair, nous sommes entrés en contact avec un de ses avocats, Me Bamba Cissé. Mais la robe noire, membre du pool des avocats du leader politique n'a pas voulu trop avancer sur la question. « Je ne peux m'avancer sur cette question pour le moment », a-t-il coupé court lors de notre échange téléphonique.



Les prochains jours nous édifieront...