Affaire Adama Gaye : De la Crise des valeurs ou crise d'humeur (Par Pape Sylla)

Depuis un certain temps, nous constatons un libertinage notoire chez certains compatriotes.

La toute dernière illustration est celle du journaliste Adama Gaye. Il est inconcevable dans une République sérieuse que des citoyens se permettent au nom de la liberté d'expression de proférer des injures à l'endroit d'une institution juste parce qu'ils sont politiques, activistes ou membres d'un mouvement.

Oui, il faut que l'État prennent toutes ses responsabilités d'ailleurs, je me réjouis d'entendre l'autorité judiciaire rassurer le peuple sénégalais en s'engageant à garantir le respect des lois et règlements dans toute sa rigueur.

Par ailleurs, nous jeunesse de l'APR Grand Yoff avec notre leader Communal Cheikh Bakhoum, n'accepterons plus jamais que le président de notre parti, Son Excellence, Macky Sall soit attaqué à plus forte raison, l'institution de la République qu'il incarne. Que ça soit des crises de valeurs ou d'humeur, rien ne sera toléré à ces soi-disant défenseurs de la République dont les masques commencent à tomber.

Jean Paul Sartre n'avait il pas raison de dire:" la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres".

N'est ce pas une belle définition de la liberté qui collabore parfaitement avec nos valeurs sociétales.



Pape Sylla

Responsable jeunesse

APR Grand-Yoff