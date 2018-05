Affaire ABC : « Il a le droit de dire ce qu'il pense » (Victor Ndong, Apr/Benelux)

L’APR doit pouvoir tenir en compte des critiques par des gens qui sont de l’APR. C’est en tout cas l’avis de Victor Ndong, chargé de communication de l’APR du Bénélux. Commentant le cas Alioune Badara Cissé ou encore Moustapha Cissé Lo, il a indiqué que le médiateur de la République a donné son avis sur un problème donné et on doit pouvoir l’écouter et ne pas toujours l’attaquer. Selon lui, il y a un manque de démocratie interne dans le parti au pouvoir.