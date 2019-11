Affaire 94 Milliards : Le collectif Sunu 94 milliards « Nay leer » demande un procès juste et équitable.

Considérant que le Sénégal est l’un des 25 pays les plus pauvres de la planète et que la souveraineté appartient au peuple. Un collectif citoyen Sunu 94 milliards « Nay leer » vient de voir le jour.



Face à la presse, ce jeudi 07 novembre, l’organisation Sénégal Notre Priorité, Nittu dëgg des valeurs, Gilets rouges, Forum Social Sénégalais et Frapp ont décidé de lancer ce mouvement pour exiger que la lumière soit faite sur le présumé détournement de 94 milliards et dont la personne visée est l’ancien directeur des impôts et domaines, Mamadou Mamour Diallo.



À en croire Boubacar Sadio, ancien commissaire de police, son adhésion à ce mouvement citoyen est d’alerter les autorités et les impulser afin que le procès en cours soit juste et équitable. Ce collectif qui regroupe un bon nombre de personnalités lance un appel poignant aux organisations citoyennes, politiques de dimension internationale comme nationale, à venir les rejoindre pour la manifestation de la vérité autour de cette affaire...