Aéroports du Sénégal : Une hausse de 93.624 passagers

Le total des passagers enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), et dans les aéroports secondaires du Sénégal, a connu une augmentation de 93.624 au premier semestre 2018, comparé au premier semestre 2017, selon les données établies par LAS (Limak-AIBD-Summa, un consortium sénégalo-turc qui gère l’AIBD) et l’Agence des aéroports du Sénégal (ADS), repris par APA. « Ces passagers sont ainsi passés de 1.067.213 au premier semestre 2017 à 1.160837 au premier semestre 2018, soit une progression de 8,8% en valeur relative », informe la source. Et d’expliquer que cette hausse est due à la fois aux passagers en arrivée, en transit et au départ. Pour les premiers, ils enregistrent 11,4%, à 513.687 passagers, contre 461.041 au premier semestre 2017. Quant aux passagers en transit, leur progression se situe à 9,3%, avec un nombre de 88.104 contre 80.573 en 2017. De leur côté, les passagers au départ voient leur nombre évoluer de 6,4%, à 559.046 contre 525.593 à fin juin 2017. Du côté du mouvement des aéronefs, les statistiques montrent qu’il a été relevé un repli de 9,7%, avec 15.433 appareils ayant touché le tarmac des aéroports sénégalais, contre 17.085 en 2017. Toutefois, la même tendance baissière caractérise le total du fret enregistré dans ces aéroports avec des réalisations de 18.075 tonnes en 2018 contre 19.548 tonnes en 2017 (moins 7,5%).