Aéroport de Ziguinchor / L'Ads dément Guy Marius Sagna et prends la Rts comme témoin.

Depuis la sortie musclée de l'activiste Guy Marius Sagna dénonçant "le manque de mesures prises à l'aéroport de Ziguinchor pour lutter contre le Coronavirus", l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) a pondu un communiqué pour le démentir.



Selon la cellule de communication de l'agence signataire du communiqué, "un important système de contrôle a bel et bien été mis en place, aussi bien à Ziguinchor qu’au Cap Skiring, sous la supervision totale et permanente du Gouverneur de la Région", précise le communiqué.



Poursuivant, "ce dispositif sanitaire, placé sous l’autorité médicale régionale et doté d’une caméra thermique pour scanner les passagers, de thermo flash, de gants, de masques et de gels antiseptiques, témoigne de la volonté des autorités gouvernementales et aéroportuaires de renforcer le système national de prévention", note le communiqué.



Pour étayer ses propos, la cellule de communication a pris comme témoin nos confrères de l'antenne régionale de la Rts. «Nous signalons qu’une équipe de l’antenne régionale de la RTS, a pu constater lors d’un tournage réalisé ce vendredi 06 mars 2020, l’effectivité de l’ensemble du système de prévention mis en place par l’Agence des Aéroports du Sénégal", rassurent les Ads du Sénégal.