Aéroport de Saint-Louis : Macky Sall immortalise Ousmane Masseck Ndiaye.

L’annonce est du chef de l’État Macky Sall, ce 14 juillet 2022 à l'inauguration du nouvel aéroport de Saint-Louis, en présence du MTTA, M. Alioune Sarr. En effet, il a décidé de baptiser le nouvel aéroport au nom de Ousmane Masseck Ndiaye, un ancien Président du Conseil économique et social du Sénégal et ancien maire de la ville de Saint-Louis.



Il a été aussi ministre du Tourisme sous le régime de Wade. Il est décédé le mercredi 9 janvier 2013 à Dakar. L'aéroport de Saint-Louis qui aurait coûté 30 milliards, construit par des Tchèques, a été vivement attaqué sur les réseaux.



Parmi eux l'ex-député Cheikh Oumar Sy, selon lequel, "l'État a investi 30 milliards pour deux conteneurs juxtaposés. Entre la maquette et la réalisation, c'est comme le jour et la nuit", avait-il alors dénoncé.