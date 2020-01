Aéroport de Roissy : Un jeune voyageur clandestin retrouvé mort ce matin dans le train d'atterrissage d'un avion.

Le corps d'un enfant "d'une dizaine d'années" a été retrouvé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy ce mercredi matin dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air France. L’avion, un Boeing 777, avait décollé d'Abidjan mardi soir et s'est posé peu après 06 heures à Paris. Dans un communiqué cité par la presse française, la compagnie aérienne, y a fait état d’un mort d'un "passager clandestin". Mais Air France qui a déploré un "drame humain" n’a pas précisé l’âge de ladite victime.



Des informations relayées par nos confrères, ont aussi fait état de l’indexation des autorités ivoiriennes. "Au-delà du drame humain, cela indique une faille de sécurité majeure à l'aéroport d'Abidjan", a déclaré une source sécuritaire ivoirienne anonyme. Laquelle se demandant comment un enfant d'une dizaine d'années a pu accéder à un avion et s'il a bénéficié de complicité. Ces dernières années, plusieurs passagers clandestins, notamment des adolescents en provenance d'Afrique, ont été retrouvés morts de froid ou écrasés dans des soutes de train d'atterrissage.



Pour l’heure, une enquête a été ouverte pour mieux situer les responsabilités. Mais en attendant, des suppositions ont été faites. Il se dit que la victime, un petit garçon, se serait glissé dans le train d'atterrissage avant de l'appareil. Son corps a été découvert aux alentours de 6 h 40 dans le puits du train d'atterrissage. Les causes de la mort ne sont pas encore connues. Mais, la jeune victime serait sans doute morte d'hypothermie. Les températures descendent en effet à -50°C entre 9.000 et 10.000 mètres, altitude à laquelle volent les avions de ligne. Alors que les logements de train d'atterrissage ne sont ni chauffés, ni pressurisés.