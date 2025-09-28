Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé


Aéroport de Dakar : une mule arrêtée avec 1 kg de cocaïne soigneusement dissimulé
La Division opérationnelle de l’OCRTIS a procédé, ce 26 septembre 2025, à l’interpellation d’une mule en partance pour Praia, en possession de deux sachets en tissu contenant de la cocaïne pour un poids total d’un (01) kilogramme.
 
L’opération a été déclenchée après la mise à disposition de la suspecte par le commissariat spécial de l’aéroport. Selon les éléments recueillis, c’est lors d’une fouille corporelle au moment de l’embarquement que les agents ont fait la découverte.
Au cours de la palpation de sécurité, ils ont mis la main sur deux sachets soigneusement dissimulés dans une sacoche attachée autour de sa taille, contenant une poudre blanche qui s’est révélée être de la cocaïne.
 
Interrogée sur place, la mise en cause a nié être la propriétaire de la drogue. La perquisition a permis de saisir son passeport, sa carte consulaire, sa carte d’identité, 200 euros, 1 500 F CFA et un téléphone iPhone XR.
 
Elle a été placée en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention et tentative d’exportation de cocaïne, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et l’origine du trafic.
Dimanche 28 Septembre 2025
Dakaractu



