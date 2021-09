Aéroport International de Diass : le Ministre Mansour Faye a accueilli la dépouille mortelle de Moussa Dieng, le Sénégalais tué à Besançon.

La dépouille du Sénégalais mort tragiquement en France a été accueillie par le Ministre du Transport, par ailleurs maire de Saint-Louis, M. Mansour Faye. La famille du défunt, qui est natif de Saint-Louis, a salué les efforts déployés par l’État du Sénégal depuis l’annonce de cette tragique nouvelle. Venu représenter le chef de l’État Macky Sall, le Ministre Mansour Faye a présenté les condoléances du gouvernement Sénégalais et a profité de l’occasion pour rendre un vibrant hommage au défunt Moussa Dieng, ambulancier en France. « Il a perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions en France. Toute la ville de Saint-Louis s’incline devant sa mémoire. Je suis là en tant que maire de Saint-Louis, mais également je représente le chef de l’État et l’ensemble du gouvernement. Je suis là pour accueillir sa dépouille mortelle et prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement du corps à Saint-Louis, sa ville natale. Les autorités sénégalaises suivent de près ce dossier qui est parfaitement pris en charge par le gouvernement Français... », a-t-il annoncé. Moussa Dieng, ambulancier bisontin, a été poignardé à mort samedi 28 août à Besançon par un patient présentant des troubles psychotiques. Un individu pour lequel Moussa et un collègue avaient été appelés pour une prise en charge médicale. Le drame a affecté toute la communauté des secouristes français...