Aéroport International Blaise Diagne : un espace féérique pour les enfants

La société Limak-AIBD-Summa LAS, gestionnaire de l’aéroport internationale Blaise Diagne est incontestablement devenue une référence continentale dans le domaine de la concession aéroportuaire. La société LAS grâce à son « espace enfant », démontre qu’un aéroport peut relever les défis économiques tout en plaçant l’humain au cœur des activités aériennes. L’évolution de la libéralisation du secteur aérien prouve que les gestionnaires privés des aéroports sont souvent plus préoccupés à faire des bénéfices, oubliant dans cette perspective le bien-être des passagers. Contrairement à cette tendance, Madame Mame Diarra FALL, une dame remarquable de par son professionnalisme et son dynamisme, a eu l’excellente idée de concilier le développement économique et l’hospitalité.

Il est indéniable que le voyage en avion peut paraître stressant et parfois les attentes dans les salles d’embarquement peuvent être longues. C’est alors dans l’optique de rendre plus agréable le séjour au sein de l’infrastructure aéroportuaire que cette dame a eu la clairvoyance d’installer un espace féérique adapté aux enfants. Cet univers parfaitement aménagé pour les occuper leur permet de faire jaillir leur innocence et leur insouciance avant le décollage. Chaque enfant a un talent assez unique et cet endroit est une disposition magnifique qui leur permet de réveiller le génie qui dort en eux. Dans ce sens, cet espace leur offre l’opportunité de développer leur créativité et leur imagination à l’intérieur d’un merveilleux royaume. L’accès étant entièrement gratuit, ils peuvent passer un moment chaleureux en toute sécurité avec d’autres petits anges en partance vers toutes les régions du monde. Par ailleurs, au-delà de l’aspect ludique, l’ »espace enfant » qui respecte toutes les mesures hygiéniques leur permet aussi d’acquérir une véritable richesse humaine dans la mesure où les jeux proposés favorisent et facilitent le rapprochement avec d’autres enfants.

Durant une enquête menée auprès des passagers, nous étions agréablement surpris de constater que les passagers ont tous à l’unanimité fortement apprécié cet espace enfant qui représente le monde dans toute sa diversité et sa splendeur. Au-delà de l’espace enfant, avec son nouveau projet « Terru MA », l’Aéroport International Blaise Diagne est, à l’image des plus grands aéroports du monde, devenu bien plus « qu’un point de départ, d’arrivée ou de correspondance » mais le reflet d’un bienveillant accueil personnalisé et d’une somptueuse hospitalité locale.



ABABACAR BA

Master en transport et aéronautique