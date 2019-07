Aéroport Dakar Blaise Diagne, un terrain d’application pour les étudiants de l’EPT

Une convention de partenariat entre LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport Dakar Blaise Diagne et l’École Polytechnique de Thiès (EPT), a été signée ce vendredi dans les locaux de LAS, à l’aéroport, par le Directeur général de LAS, Xavier MARY et le Directeur de l’EPT, le Professeur Alasane DIENE.









C’est un cadre de partenariat qui vise l’accueil des élèves en stage et en visites d’étude, la réalisation de missions d’enseignement au profit de l’EPT par des experts de LAS, la réalisation de missions d’expertise du personnel de l’EPT au profit de LAS ou encore l’échange d’experts dans divers domaines de compétence.









À la cérémonie de signature, le Directeur de l’EPT a dit toute sa satisfaction d’avoir un partenaire de la taille de LAS. Pour le Professeur, Alassane DIENE, « l’aéroport sera un terrain d’application pour les étudiants de l’EPT ». Il a rappelé des projets réalisés par leurs étudiants relatifs à l’aéroport comme « un système d’information géographique de l’AIBD et une application pour l’orientation et l’information des passagers. »









Pour sa part, le Directeur général de LAS, souligne que cet accord de partenariat s’inscrit dans le cadre de la politique RSE initiée depuis la mise en service de l’aéroport, notamment avec le projet phare « LAS ACADEMIE, consistant à former des étudiants issus de l’Université de Thiès, après un concours sélectif, sur les métiers aéroportuaires, mais également en les accompagnant pour leur insertion dans le monde socio-professionnel. »



Xavier MARY rapporte tout l’intérêt de LAS « avec cette institution qui va mettre à notre disposition des ingénieurs en fin de cycle, en position de stage. Je suis convaincu que ces jeunes ingénieurs, avec les sujets de mémoire qui seront choisis d'un commun accord avec LAS, et les recommandations qui découleront de ces études, nous seront d’un grand apport, notamment en nous fournissant des éléments qui pourraient être très importants dans nos perspectives de gestion de l’aéroport Dakar Blaise Diagne. »