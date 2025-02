Aéroport Blaise Diagne : Une baisse inquiétante du trafic aérien

Le secteur aérien sénégalais subit de plein fouet une baisse d’activité. Selon ConfidentielDakar, les chiffres du mois de novembre 2024 montrent un recul notable du trafic à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), avec une diminution du fret, des mouvements d’aéronefs et du nombre total de passagers en glissement annuel.



Un effondrement du fret aérien



L’un des indicateurs les plus marquants de cette tendance est la baisse de 17,4 % du fret aérien par rapport à novembre 2023. Cette contraction du volume de marchandises transportées pourrait être le reflet d’un ralentissement des échanges commerciaux, affectant divers secteurs économiques qui dépendent du transport aérien.



Moins de vols enregistrés



En parallèle, les mouvements d’aéronefs ont diminué de 7,3 % sur la même période. Cette baisse indique une réduction du nombre de vols, que ce soit pour le transport de passagers ou de marchandises. Elle pourrait être liée à une demande plus faible ou à des ajustements opérés par les compagnies aériennes en réponse à un contexte économique incertain.



Une baisse du nombre de passagers



Autre élément révélateur : le nombre total de passagers a reculé de 4,6 % en novembre 2024 par rapport à novembre 2023. Cette diminution pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la baisse du tourisme, la réduction des voyages d’affaires ou encore une conjoncture économique moins favorable.



Un secteur aérien en quête de relance



Comme le souligne ConfidentielDakar, cette tendance baissière affecte l’un des principaux hubs aériens de la sous-région. Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait avoir des conséquences sur l’économie nationale, notamment dans les secteurs liés au commerce, au tourisme et aux services aéroportuaires.



Les autorités et les acteurs du transport aérien devront donc rapidement identifier les causes profondes de cette baisse et mettre en place des stratégies pour redynamiser le trafic à l’AIBD.