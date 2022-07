Aéré Lao - Bokké Dialoubé : Aminata Touré accueillie en grande pompe !

À Aéré Lao, le cortège de la tête de liste nationale de BBY a été accueilli par Mountaga Sy en compagnie de Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Anne et Elhadj Malick Gaye, le directeur général de l'Agetip, avant de prononcer un discours de remerciement à l'endroit des militants massivement mobilisés pour l'accueillir.



Une autre étape qui a marqué le passage de Mme Aminata Touré dans le département de Podor, est celle de Bokké Dialoubé. Sur place, le cortège a été accueilli par une foule immense à l'entrée de cette commune dirigée par le ministère des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo. Dans son discours de bienvenue, Abdoulaye Daouda Diallo rassure et promet plus de 95 % des résultats au soir du 31 juillet prochain. Mais c'était sans compter sur la détermination des militants qui criaient 100%.



À son tour, la tête de liste nationale de BBY s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé dans le département de Podor. Aminata Touré se dit confiante quant à la victoire de leur coalition au soir du 31 Juillet dernier...