Aemo-Thiès : Mamadou Lamine Sow fait un plaidoyer pour la réadaptation de la forme d'éducation traditionnelle de nos enfants à celle des temps modernes

À cause de la percée du numérique et des Tics, les enfants sont bel et bien chez eux mais leur esprit reste cloitré dans l'univers du smartphone en main.

"Aujourd’hui à l’heure du numérique votre enfant qui est chez vous, peut-être, dans votre salon n’est pas avec vous. Il parle et il parle régulièrement avec des gens qui ne sont pas présents.

Ce qui fait que l’espace n’est plus cet espace que nous avions", a-t-il tenté d'expliquer, lors de la cérémonie de remise de prix aux 82 enfants pensionnaires des services extérieurs du ressort de l'inspection de Thiès. L'Inspecteur de l’éducation surveillée de la protection sociale du ressort de la Cour d’Appel de Thiès, Mamadou Lamine Sow a saisi l'occasion pour lancer un plaidoyer pour la réadaptation de notre forme d'éducation traditionnelle des enfants à celle des temps modernes.

Les smartphones jouent un rôle déterminant de nos jours. Jadis, fait-noter Mamadou Lamine Sow, c’est la grand-mère qui donnait le savoir dans la famille parce que c’est elle qui nous faisait des contes pour nous permettre quelque part d’apprendre.

"Mais aujourd’hui, le savoir a changé de camp. Parce que c’est l’enfant qui explique à sa grand-mère ce que dit le film. Vous voyez ! Le paradigme a changé. Hier c’étaient les anciens qui avaient le savoir mais aujourd’hui le savoir, il est dans nos smartphones et tous les enfants l’ont", fait-il remarquer.

D'où toute l'importance aujourd'hui, dit-il, de s'adapter et de se réadapter avec l'évolution des enfants conformément à la réalité de tous les jours.