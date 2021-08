Adversité politique au sein de l’APR à Saint-Louis / Youssou Diallo raisonne Mary Teuw et Mansour Faye : « Bby n’a pas encore de candidat y compris Mansour Faye »

Pour le membre des cadres républicains de Saint-Louis, Youssou Diallo, les militants ainsi que les différents responsables de Bby de la ville tricentenaire doivent préserver l’unité au sein de la coalition afin d’espérer gagner largement aux prochains joutes électorales. Selon lui, chacun a le droit d’avoir des ambitions pour la mairie ou le département, mais si chacun des responsables annonce sa candidature déjà alors que le chef de la coalition n’a pas encore dit son dernier mot, ça risque de créer des situations conflictuelles au sein de la coalition.



« Cette force de la coalition Bby à Saint-Louis qui a permis jusque-là de gagner tous les scrutins qui sont passés, nous devons la préserver. Nous devons préserver l’unité au sein de la coalition de telle sorte que la coalition gagne largement les prochaines joutes électorales en vue. Cela n’empêche pas que quiconque qui a ses ambitions pour la mairie ou le département les exprime. Mais si nous exprimons certaines ambitions alors que le président Macky Sall n’a pas encore renouvelé la coalition, ça risque de créer des problèmes », a souligné Youssou Diallo.



En outre, le PCA de la SUNEOR, Youssou Diallo, invite Mary Teuw à revenir à des meilleurs sentiments, en réaffirmant son appartenance sans faille à la coalition Bby. À qui veut l’entendre, Youssou Diallo reste catégorique : la coalition majoritaire n’a pas encore de candidat pour la succession de Mansour Faye à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines joutes électorales.



« J’appelle tout le monde à la raison. J’invite le ministre Mary Teuw Niane à revenir dans les meilleurs sentiments et préserver son appartenance dans la coalition, car c’est un membre clé. Cependant, il n’a pas le droit de dire qu'il va déposer sa candidature de force ou gré, et qu'il sera candidat à la mairie de Saint-Louis. Pour le moment, la coalition Bby n’a pas encore de candidat, y compris Mansour Faye et le choix du prochain candidat doit se faire au sein de la coalition. Nous avons des adversaires, et nous ne devons pas nous rabaisser à ce point qu’ils vont profiter de notre scission», invitera le cadre républicain de la capitale Nord...