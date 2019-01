Adresse du nouvel an : « Le Président a occulté les maux de la justice dans son discours » (Ayé Boun Malick Diop, président du Sytjust)

Très remonté contre le gouvernement du Sénégal pour non-respect des engagements pris jusqu’à ce jour dans le secteur de la justice, les travailleurs de la justice se disent très déçus par rapport au discours du Président Macky Sall. A en croire Ayé Boun Malick Diop, président du Sytjust, la justice rencontre d’énormes difficultés. « Les mouvements d’humeur sont très récurrents et je ne vois pas un secteur plus paralysé que celui de la justice », a-t-il affirmé non sans rappeler la sortie fréquente de magistrats qui dénoncent les problèmes dans l’administration de la justice.