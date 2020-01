Adresse à la nation du Chef de l’Etat : « C’est un discours qui a permis de revenir sur le chemin qui a été parcouru depuis sa réélection » (Serigne Mbaye Thiam)

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement a suivi comme tout citoyen sénégalais l’adresse à la nation du Chef de l’Etat à l’orée du nouvel an. Serigne Mbaye Thiam estime qu’en brossant l’actualité économique, politique et sociale, le président Macky Sall a fait une large introspection sur tout le chemin qui a été parcouru depuis qu’il a été réélu à la tête de ce pays en mars 2019. Pour sa part, le ministre considère que le programme Zéro déchets et la lutte contre l’encombrement évoqués par le président Macky Sall constituent une des solutions pour rendre le Sénégal propre ».