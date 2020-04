Adresse à la nation : Un discours fédérateur autour du covid-19 (Moussa Sow, Cojer)

Dans ce contexte particulièrement triste et sombre du fait de la pandémie du COVID-19, le Chef de l’Etat, en bon garant de l’équité sociale, a pris des mesures hardies d’une haute portée sanitaire, économique, sécuritaire fiscale et sociale.

La Convergence des Jeunesses républicaines (COJER) qui se félicite du discours du Président Macky Sall estime c'etait à la hauteur des attentes des populations sénégalaises.



En dépit de la baisse annoncée du taux de croissance suite au dérèglement de l’économie mondiale, il a en outre prévu une enveloppe de 1.000 milliards au minimum pour les fonds de la Force COVID-19 à côté du Programme de Résilience Economique et Sociale (PRES)



Des entreprises aux travailleurs en passant par les couches les plus vulnérables et les Sénégalais de la diaspora, ce fonds servira de riposte à l’effet d’endiguer l’épidémie pour redynamiser notre économie.



Sous ce rapport, la COJER soutient fortement les mesures pertinentes prises et qui tournent essentiellement autour du Soutien massif au secteur de la santé, environ 65 milliards de FCFA , du Paiement rapide des factures d'électricité de 975 522 ménages abonnés à la tranche sociale à hauteur de 15,5 milliards de FCFA , de la Prise en charge des factures d'eau de 670 000 ménages à hauteur de 3 milliards de FCFA . 69 milliards prévus pour l'achat de vivres au bénéfice du million de ménages défavorisés , l’assistance de 12,5 milliards à nos frères et sœurs de la Diaspora .100 milliards réservés à l’hôtellerie, au tourisme, à la restauration et à l’agriculture , 200 milliards de financement accessible aux entreprises affectées par la crise , 302 milliards consacrés au paiement dus aux fournisseurs de l'Etat , la Suspension de la dette fiscale et douanière des entreprises affectées par le Covid 19 ;



La COJER reste plus que jamais mobilisée derrière le Président Macky Sall. Face à une crise qui ne ressemble à aucune autre, les ordonnances présidentielles ont été à la hauteur des attentes du peuple sénégalais.



Moussa SOW, Coordonnateur COJER