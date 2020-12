Adresse à la Nation / Macky Sall : « 07 services de réanimation seront mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint-Louis »

Dans son adresse à la nation de fin d’année, ce 31 décembre 2020, le président de la République du Sénégal est revenu sur l’urgence du respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus.



« Devant la recrudescence des cas positifs, des cas graves et des décès, je dois vous redire avec insistance que notre combat n’est pas encore gagné et que notre salut dépendra du respect par tous, des règles de prévention. La responsabilité de chacun est engagée. L’État veillera au respect des mesures », indique le Chef de l’État.



Ainsi, pour l’année 2021, Macky Sall a annoncé la création de nouvelles infrastructures sanitaires pour contenir la recrudescence des cas positifs et du taux de létalité qui augmentent au jour le jour. Le président de la République rassure les populations sur la nature du vaccin que le Sénégal compte acheter. « Il y aura l’aménagement et l’équipement de 52 centres de traitement des épidémies. Le gouvernement travaille à l’acquisition de vaccin dans le respect des mesures de respect des règles éthiques en la matière ».



Cependant, il annonce « en 2021, 04 nouveaux hôpitaux seront réceptionnés à Kédougou, Touba, Sédhiou et Kaffrine. Trente trois (33) unités d'accueil d’urgence et 07 services de réanimation seront mis aux normes à Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack, Louga, Matam et Saint-Louis. Six centres de dialyse seront ouverts à Ndioum, Kolda, Kaffrine, Sédhiou, Agnams et Kédougou », souligne Macky Sall.



Le président de la République a aussi annoncé que la prise en charge des malades du cancer sera renforcée avec la construction du centre d’oncologie de Diamniadio dont les travaux ont démarré en mars. « 500 médecins et 1000 paramédicaux, en priorité des spécialistes seront recrutés et affectés en tenant compte des zones défavorisées de la carte sanitaire », a-t-il encore fait savoir.