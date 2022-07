Administration du commerce : le SYNACOM encore en grève générale de 72 heures le 10 Août prochain

Le Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce (Synacom) remet ça. Après avoir observé le mardi 19 juillet dernier une grève générale de 72h pour exiger de l’État la satisfaction, sans délai, de sa plateforme revendicative en conférence de presse ce matin dans les locaux de la direction générale du commerce, les syndicalistes annoncent une grève de 72 heures à compter du 10 Août 2022 à 8 heures. Ces travailleurs exigent l’alignement de la rémunération des cadres de l’Administration du Commerce à l’aune des autres sortants de l’Ena, la revalorisation des rémunérations de tous les agents du département, le recrutement sans délai des agents temporaires tels que les chauffeurs, les agents administratifs et les agents contractuels. Ils réclament aussi la dotation, sans délai, de moyens logistiques pour une poursuite correcte des missions dédiées et la rénovation de l’ensemble des services régionaux et départementaux du Commerce.



Selon Adama Mohamed Mbaye, Secrétaire général du Syndicat National des Agents de l’Administration du Commerce, si les autorités compétentes ne réagissent pas avec les faits concrets, ils comptent poursuivre leur mot d'ordre...