Administration : « Nous allons mettre toutes les actions de l’État en mode "Fast-Track" et engager des réformes pour la rationalisation et la formalisation du service administratif » (Macky Sall).

« Quand on est tenu par l’urgence des taches et leur impératif, ce qui peut se faire aujourd’hui ne peut être remis à demain! » Telles sont les affirmations du chef de l’État au cours de son discours d’investiture. Il estime que dans la continuité du forum national d’administration, en avril 2016, « il est opportun de moderniser l’administration pour lui permettre de répondre aux exigences de service public et de développement ».



Ainsi, le chef de l’État appelle tous les acteurs et partenaires à ces mutations qualitatives.



Pour ce faire, le président compte aussi saisir l’assemblée nationale pour accompagner les « chantiers dans la gouvernance de l’exécutif » pour un meilleur suivi des politiques publics ».