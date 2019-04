Administration : Macky Sall sonne la fin des excès « de routine, de lenteur des procédures et de formalités indues »

Son second mandat, Macky Sall entend le mener avec des changements notoires dans certains secteurs comme l’administration. Il en a fait l’annonce, ce mardi 2 avril 2019, après son installation dans ses fonctions de président de la République, en relevant sa volonté de mettre l’administration en mode fast track.



Dans le même esprit, Macky Sall a manifesté sa volonté de ‘’saisir l’Assemblée nationale, afin qu’elle accompagne les changements dans la gouvernance de l’exécutif pour un meilleur suivi des politiques publiques pour ce chantier et pour d’autres’’. L’ardeur de la tâche, indique-t-il, ne doit jamais tempérer notre détermination à explorer de nouveaux horizons pour mener notre pays vers plus de progrès et de prospérité. Telle est la finalité que j’assigne à notre ambition collective de réaliser le Sénégal de tous et pour tous’’.

‘’Dans bien des cas, trop de routine, trop de lenteur et de procédures et de formalités indues continuent d’enterrer l’efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j’ai la ferme intention d’inscrire toutes les actions de l’État en mode fast track’’. Nous l’avons déjà réussi pour des projets et initiatives majeures. Il nous faut généraliser ces meilleures pratiques. On est tenu par l’impératif du résultat’’, a dit la président Macky Sall.Cependant, il a reconnu le mérite des agents de l’administration. ‘’Notre administration est rompue à la tâche. C’est l’épine dorsale de l’État. Elle en assure la stabilité et la continuité au-delà des changements de gouvernement et de régime. Je sais et je m’en félicite, qu’elle recèle des ressources humaines de qualité dévoués corps et âme à la bonne marche du service public. Tout cela est appréciable. Mais nous pouvons faire mieux. Notre administration doit aujourd’hui épouser les réalités de son temps et s’adapter à ses missions devenues plus nombreuses, plus diversifiées, plus complexes et donc plus exigeantes’’.L’urgence des taches requiert, selon lui, des agents de l’administration qu’ils accomplissent avec diligence le travail qu'attendent les autorités gouvernementales. ‘’Ce qui doit être fait aujourd’hui ne peut être remis à demain. Voilà le cap que j’entends fixer aux équipes qui m’accompagneront dans ce nouvel élan de réformes transformatives, en tant qu’usager du service public, nous allons donc tous faire de sorte que l’administration soit plus accueillante à leur endroit, plus diligente dans son fonctionnement et plus performante dans ses résultats. J’engagerai donc des réformes sans tarder visant à simplifier et à rationaliser nos structures, réformer nos textes là où c’est nécessaire. Et dématérialiser davantage nos procédures et formalités administratives dans la continuité du Forum national de l’administration tenu en avril 2016. Il s’agit de moderniser davantage notre système administratif de façon à ce qu’il réponde mieux à ses missions régaliennes de service public et de développement. J’appelle donc chaque agent de l’administration à être un acteur et partenaire de cette mutation qualitative’’, a-t-il lancé.