Adji Sarr/Sonko : « Je n’ai jamais vu une décision de justice prononcée par la presse… » (Me El Hadj Diouf)

Maître El Hadj Diouf, comme à son habitude, n’a pas manqué de cracher ses « vérités », surtout pour ce qui concerne le fameux dossier « Adji Sarr/Ousmane Sonko ».



En effet, faisant face à la presse hier jeudi, il a dénoncé les agissements de Pape Alé Niang, Ahmed Aïdara et Pape Ndiaye tous hommes de médias, ainsi que ceux d’autres personnes comme son confrère, Me Ciré Clédor Ly et le syndicaliste Dame Mbodj, consistant à vouloir user des médias comme arme pour manipuler les informations autour de cette affaire. « Je n’ai jamais vu une décision de justice prononcée par la presse », leur a-t-il opposé...