Adji Mbergane Kanouté au ministre des Mines : « Vous êtes la personne indiquée pour nous éviter les affabulations de certains collègues… »

Ce Samedi, le ministre des mines et de la géologie était devant les parlementaires pour défendre son budget pour l’année 2020. La parlementaire représentant la population kaolakoise a félicité et encouragé Mme Sophie Gladima pour avoir montré sa capacité de gérer ce chantier que le président de la République lui a confié. Déroulant son rôle de député, Adji Mbergane Kanouté a invité la ministre à œuvrer dans la communication pour mieux informer l’opinion et la « sauver » face à certaines personnes aux idées confuses. Étant dans le secteur minier, qu’elle maîtrise bien, la députée de la majorité soulignera l’importance de mettre les sénégalais au même niveau d’information, car c’est un secteur qui fait partie des compétences nouvelles et par conséquent, nécessite une implication solide des populations.