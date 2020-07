Adji Mbergane Kanouté : « Pourquoi j'ai lancé l'initiative de soutien à la première Dame... »

La députée de la majorité Adji Mbergane Kanouté s'est réjouie de l'impact de l'appel à la solidarité avec ces photos de la première Dame Marième Faye Sall qui continuent à inonder les réseaux sociaux depuis quelques jours.



Depuis mercredi, la parlementaire et vice-présidente des femmes de la coalition Benno Bokk Yaakar faisant la remarque sur certains propos proférés à l'endroit de l’épouse du chef de l’État, a invité l'opinion à poster ses photos en guise de soutien mais également de rappeler ses œuvres sociales, sa grandeur ainsi que sa hauteur à surpasser certaines étapes contraignantes.



Étant la mère de la nation et incarnant plusieurs valeurs dont pourraient se réjouir toutes les femmes, Adji Mbergane Kanouté d’ajouter : "Je me réjouis fortement que l'appel à la solidarité que j'ai eu à lancer à l'endroit de la Première Dame du Sénégal Madame Marième Faye Sall puisse être suivi. Donc c'est une grande satisfaction que nous avons éprouvée en lançant cette initiative à l’endroit d’une des femmes de référence de ce pays..."